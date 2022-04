Campi Flegrei, prima i terremoti, poi lago diventa rosso. VIDEO

Napoli - Nei giorni in cui continuano le scosse di terremoto nell'area dei Campi Flegrei, incuriosisce l'insolita colorazione del lago d'Averno, diventato rosso. Non è uno scherzo, né un fotomontaggio, ma la reale tinta che hanno assunto in questi giorni le acque del lago. La spiegazione sarebbe legata al proliferare di una particolare alga. Ma il contemporaneo intensificarsi dello sciame sismico, unito al bradisismo che continua a riguardare l'area flegrea, sta iniziando a impensierire chi vive da queste parti. L'ultima scossa in zona di un certo rilievo è stata quella di magnitudo 3.6 dello scorso 29 marzo, la più forte da 16 anni.