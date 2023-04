Can Yaman a Ragusa, accolto come educatore

Ragusa - La serata in discoteca, dove qualche migliaio di fan bavose lo ha accolto, è banale orpello alla sostanza delle cose. Can Yaman a Ragusa è un educatore delle giovani generazioni, un modello valoriale in grado di trasferire sapere.

Così, Ragusa gli affida compiti ardui eppure possibili: sconfiggere il disagio giovanile. L’attore e modello turco è molto impegnato nel sociale in progetti umanitari di grande spessore. E per questo è venuto ed è stato accolto in maniera trionfale.

E' Ragusa, bellezza!