Can Yaman torna in Sicilia, chi deve incontrare a San Valentino? VIDEO

Palermo - Era da ottobre che Can Yaman, l’attore/modello turco idolatrato da donne di ogni età, non si vedeva a Palermo: lo vediamo domenica all’uscita dalla sua casa a Roma, accanto al Colosseo, e poi in viaggio in aereo verso il capoluogo siciliano. Motivi di lavoro: si riunirà al cast e alla troupe della fiction Mediaset “Viola come il mare”, per gli ultimissimi ritocchi visto che il debutto è previsto venerdì 11 marzo su Canale 5.

Le fan già sapranno che i set sono previsti fino al 21 febbraio dal centro, tra piazza Marina e via Alloro, fino all'Arenella e all'Albergheria: sicuramente nei prossimi giorni assisteremo alle scene di esaltazione che abbiamo già avuto modo di apprezzare qualche mese fa e che, come vediamo, sono cominciate già a bordo del volo.