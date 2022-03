Cani detenuti o cani randagi, estremi del ragusano VIDEO

Vittoria - Non c’è via di mezzo, a volte, per i poveri cani ragusani. O vengono segregati al buio come nemmeno ad Alcatraz, in quelli che sembrano più pollai che cucce: li vediamo, nel filmato, guaenti nelle “gabbie” scovate l’altrieri dall’Oipa di Ragusa tra i palazzi nel centro del capoluogo ibleo, prima che i volontari li liberassero. Oppure, all’opposto, girano a briglia sciolta alimentando il fenomeno del randagismo nelle nostre città, come nella foto in copertina scattata oggi da Valentina Colombo a Vittoria.

“Se nutrite un branco in zona premuratevi poi di non abbandonare i cuccioli a se stessi e di sterilizzare la mamma – avverte la residente -. Sappiate che qua non c’è nessun volontario che poi rimedierà, nel quartiere avremo solo problemi serissimi, deve impegnarsi il cittadino in collaborazione col Comune: altrimenti non date cibo vicino le abitazioni di altri, il branco non deve stazionare”.

Sulla questione randagi, il responsabile provinciale dell'Oipa Riccardo Zingaro comunica di aver già scritto a Regione, Asp e Prefettura - per condividere insieme una soluzione, a beneficio di cittadini e animali - senza aver tuttavia ancora ricevuto riscontro sulla proposta di un tavolo tecnico con le associazioni animaliste del territorio. Anzi, a quanto rivela, il suo numero di cellulare è stato "addirittura bloccato telefonicamente dall'assessore delegato".