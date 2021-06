Cani in spiaggia a Marina di Ragusa, ecco dove

Ragusa - Consentire il libero accesso di animali di affezione limitatamente all’arenile adiacente al depuratore di Marina di Ragusa, appositamente indicato da segnaletica. A disporlo l’ordinanza sindacale n.727 del 17 giugno 2021 predisposta dal Settore I – Servizi Generali.

Con tale provvedimento si consente quindi ai cani che siano iscritti all’anagrafe canina e dotati di apposito microchip, di accedere alla predetta area, fermo restando che resta a carico del proprietario e/o detentore di cani di mantenere gli stessi al guinzaglio e di portare con sé una museruola, così come previsto dalle leggi in materia, oltre a palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni. La violazione dell’ordinanza comporta la sanzione amministrativa che va da euro 25,00 a euro 500,00 (sanzione pari ad euro 50,00 – doppio del minimo).