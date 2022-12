Cannelia, il panettone artigianale di Scicli con cannella e mele

Scicli - I pasticceri di Cannolia sono orgogliosi di presentare la loro ultima opera d’arte: Cannelia, un panettone che è un viaggio.

Un viaggio che parte dalla Sicilia, attraversa la Campania e vola fino in Indonesia, per poi fare ritorno in un attimo. In pochi minuti il gusto cavalcherà spiagge, campagne e colline immaginarie, senza una mappa e con tutta la tradizione del Natale in bocca.

A occhi chiusi può sembrare una vertigine, a occhi aperti un atterraggio dolce con paracadute in una di quelle immense praterie mediorientali.

L’impasto di base è il classico di Cannolia, soffice e profumato, con la leggerezza tipica dei lievitati che hanno riposato per oltre 2 giorni. Il lievito madre e le farine pregiate vengono lavorate con il fior di burro più ricercato e le stecche di cannella indonesiane che lo impreziosiscono con una nota profumata e piacevolmente speziata.

Si ottiene così un impasto unico reso ancora più esclusivo dalla Melannurca Campana, la cosiddetta "regina delle mele”, da sempre conosciuta per essere gradevolmente acidula e succosa, con aroma caratteristico: una vera delizia solo per intenditori.

Cannelia è custodito in una bellissima scatola in latta ed è una prelibatezza in edizione limitata da gustare intiepidita per dar modo agli aromi di sprigionare tutto la loro essenza. Prezzo 59 euro.

Un panettone speciale disponibile dal 7 dicembre solo a Scicli, nella bottega Cannolia di Via San Bartolomeo, 10.