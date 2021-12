Cannoli di pandoro alla crema di ricotta, golosi

I Cannoli di pandoro alla crema di ricotta, sono un modo originale e sfizioso per servire o riciclare il pandoro avanzato nei giorni di festa.

Non me ne vogliano i “puristi” ma i cannoli di pandoro, ricordano i cannoli siciliani ma sono più facili da preparare, sono senza frittura e sono un modo goloso per utilizzare il pandoro o il panettone che vi è avanzato in dispensa. Ma non solo è un modo sfizioso per servire il pandoro per il Cenone di Capodanno o per il pranzo del primo Gennaio.



Fare le cialde dei cannoli con il pandoro è semplicissimo. Basterà ricavare tanti cerchi di pandoro, assottigliarli con il mattarello, arrotolarli e avvolgerli nei classici cilindri per i cannoli e cuocerli in forno pochi minuti in modo da tostarli e poi via alla farcia golosa.

Io ho scelto una farcia alla ricotta vaccina alla quale ho aggiunto delle gocciole di cioccolato, a Voi lascio il compito di utilizzare la fantasia e sbizzarrirvi con la farcia che più vi piace. E per decorare via a canditi e granella di pistacchio.

L'aspetto sarà quasi simile a quello dei veri cannoli siciliani e il gusto assolutamente goloso e irresistibile.

Avrete inoltre il vantaggio di riciclare il pandoro ed evitare il passaggio della frittura. Se avete dei cilindri più piccoli potrete anche realizzare la versione mignon.

Provateli subito, sono l’idea chic per la tavola di Capodanno, andranno via in un boccone!!! E sono ottimi anche per una merenda golosa.

Cosa vi occorre per preparare i cannoli di Pandoro

pandoro 370 g ( o sei fette di pandoro)

- ricotta 500 g - zucchero a velo 100 g + quello per spolverizzare gocce di cioccolato 40 g canditi e granella di pistacchi per completare

Cannoli di pandoro, Preparazione:

I cannoli di pandoro sono la versione furba, post natalizia, dei classici cannoli di ricotta siciliani. La cialda esterna è infatti realizzato con una sfoglia di pandoro avvolta nell'apposito cilindro da cannolo e messa in forno per diventare croccante

Come preparare i cannoli di pandoro

Per prima cosa dedicatevi a preparare la crema di ricotta per farcire i vostri cannoli di pandoro: setacciate la ricotta ( meglio se del giorno precedente) con un passino e poi lavoratela a crema con lo zucchero a velo.

Aggiungete anche le gocce di cioccolato, a piacere e lasciatela riposare in frigorifero. Potete anche prepararla in anticipo.

Passiamo a preparare i cannoli di pandoro:

Tagliate le fette di pandoro dello spessore di circa 1 cm e mezzo circa e appiattite ogni fetta con l’aiuto di un matterello.

Ritagliate un quadrato di circa 10 cm per lato o ricavate con un coppa pasta dei cerchi di circa 10 cm di diametro. La misura dipende molto dalla lunghezza dei cilindri dei cannoli che avete a vostra disposizione.

Appiattite ancora un po' il quadrato o il cerchio ottenuto e poi arrotolatelo attorno al cilindro da cannolo unendo bene le estremità. Magari bagnate le punte con dell’acqua o del burro fuso per farle aderire bene. Fate così per tutti gli altri.



Sistemate i cannoli in una teglia rivestita di carta da forno con le estremità rivolte verso il basso e metteteli in forno a 180° per 10 minuti.

Togliete i cannoli dai cilindri e fateli raffreddare, quindi farciteli con la crema di ricotta e le gocciole di cioccolato.

Decorate le estremità con canditi da un lato e granella di pistacchi dall'altro.

Prima di portarli in tavola spolverizzate i cannoli con lo zucchero a velo.

Consigli utili

Potete conservare i cannoli di pandoro in frigorifero per 1 giorno all'interno di un contenitore ma l'involucro perderà un po' di fragranza quindi vi consiglio di consumarli in giornata.