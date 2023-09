Cannoli e panettone: un Dolce Duo per accogliere l’autunno

Scicli - Anche se il caldo estivo persiste in questi giorni, sappiamo che l'autunno è dietro l'angolo e da Cannolia vogliono festeggiare in grande stile con un Dolce Duo: Cannoli e Panettone. Un’iniziativa riservata solo a coloro che vivono fuori dalla provincia di Ragusa e che nei mesi scorsi hanno avuto la fortuna di passare da Scicli e conoscere il cannolo caldo n.1 in Sicilia. Il Dolce Duo è composto dall’iconico Cannolo di Ricotta, un autentico tesoro siciliano e dall’anteprima del Panettone artigianale Classico al Pistacchio. Il kit di cannoli include 10 cialde croccanti da farcire con un cuore cremoso di ricotta fresca e granella di pistacchi. La ricotta viaggerà in sacca a poche nei termobox refrigerati con ghiaccio gel. Guarda come fare.

Ogni morso è un viaggio culinario attraverso le pittoresche strade di Scicli, che vi porterà 70 chilometri più a sud di Tunisi. I Cannoli sono realizzati a mano, uno per uno, con passione e maestria, seguendo una ricetta tradizionale. È un'autentica esperienza siciliana che vi farà sentire come se foste seduti in una delle botteghe Cannolia in Sicilia. Ma le sorprese non finiscono qui! Vi arriverà a casa l’anteprima esclusiva del Panettone Classico al Pistacchio. Questa delizia natalizia ha un posto speciale nei cuori delle famiglie durante le festività, e ora potete anticipare il Natale con un assaggio di questo capolavoro. La glassa d’oro verde e il cuore di gocce di cioccolato fondente, arricchito da una sacca a poche con crema di pistacchi da spalmare a proprio piacere sopra ogni fetta. Il tutto per soli 77 euro, comprese le spese di spedizione! È un'offerta irresistibile che combina la tradizione siciliana con l'anticipazione delle festività. Un’opportunità unica, da non perdere! Per ordinare il "Dolce Duo d'Autunno" e assaporare l'autentica dolcezza della Sicilia comodamente a casa vostra, visitate il sito cliccando qui.

Nonostante l’ultima coda di caldo estivo, l'autunno sta arrivando, e vogliamo festeggiare con voi in anticipo. Questa promozione è disponibile solo fino al 17 settembre, quindi non lasciatevela sfuggire! Le spedizioni cominceranno lunedì 18 settembre. Cannolia intende portare il gusto autentico della Sicilia direttamente a casa vostra. Ordinate oggi e preparatevi a vivere un'autentica esperienza di doppia dolcezza.