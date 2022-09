Cannoli vuoti contaminati ritirati dai supermercati Lidl

Niscemi, Cl - Il ministero della Salute ha segnalato il ritiro da parte del produttore di un lotto di cannoli vuoti a marchio "Italiamo", prodotti per la catena di supermercati Lidl dall’azienda Blanco Srls nello stabilimento di viale M. Gori 513 a Niscemi, nel libero consorzio comunale di Caltanissetta. Sarebbe stata, infatti, “rilevata la presenza dell’allergene latte non riportato in etichetta”.

I cannoli sono venduti in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 166 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 12/11/2022. A seguito della segnalazione, si raccomanda in via precauzionale di non consumarne e, nell'eventualità fossero stati già acquistati, di riportarli al supermarket.