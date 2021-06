Cannolia batte Covid, nuovo punto vendita a Marina di Ragusa

Ragusa - C’è chi va oltre le riaperture e lancia locali con formule innovative. E’ il caso di Cannolia, che a un anno dalla primissima apertura a Scicli, inaugura una nuovo laboratorio artigianale tutto incentrato sul dolce tipico della tradizione siciliana. Una sfida lanciata in piena pandemia di Covid-19. E mentre il settore è in ginocchio, “Cannolia” apre in via Amerigo Vespucci 6, a Marina di Ragusa.

L’inaugurazione si terrà venerdì 18 giugno alle ore 10.30 alla presenza del capo di gabinetto del Comune di Ragusa Nunzio Basile e dell‘assessore allo sport, frazioni e pari opportunità Eugenia Spata, del titolare di Cannolia, Davide Roccasalva, dell’ideatore del progetto Sicilia Ospitalità Diffusa, Ezio Occhipinti, e dell’artista contemporaneo Sasha Vinci. I particolari saranno dati nel corso della presentazione del format alla stampa.

Cannolia, il cannolo caldo n.1 in Sicilia

• Via San Bartolomeo, 10 | Scicli

• Via Amerigo Vespucci, 6 | Marina di Ragusa

