Cannolia, il primo anno a Scicli

Scicli - Sono settimane intense e ricche di emozioni e soddisfazioni che a un anno dall’apertura del primo punto vendita Cannolia, non potevano essere sintetizzate che con un cannolo special edition.

Davide che è sempre alla ricerca del cannolo perfetto, per festeggiare il primo anno, si è sbizzarrito creando una Limited Edition, più unica che rara che difficilmente sarà dimenticata. La cialda Cannolia, celebre per essere cucinata al momento, per l’occasione ospiterà una crema di ricotta aromatizzata con la vaniglia suprema del Madagascar, guarnita con scorzette di arancia e amarene.

Delicatezza e friabilità si fondono nel palato per raggiungere l’esaltazione dei sensi fin dal primo assaggio. Con la ricotta un dito oltre il bordo per godere sin dal primo bacio. Il primo approccio con il cannolo di Cannolia, infatti, non è il morso ma il bacio: le labbra si appoggiano delicatamente alla tipica farcitura che spumosa fuoriesce dalla cialda un dito oltre il bordo.

Il cannolo caldo n.1 in Sicilia è tale perché suscita stupore, fa sgranare gli occhi e sorprende: come fa la cialda a trattenere una tale esplosione?

Se cerchi risposte, lasciati tentare.

Nei prossimi giorni sarà ufficiale la data di apertura del secondo punto vendita a Marina di Ragusa, ma nel frattempo e solo per il prossimo weekend sarà possibile provare l’edizione limitata “Anniversary special edition” dalle 10 del mattino a mezzanotte, a orario continuato, a Scicli in Via San Bartolomeo 10.