Cannolia, nuovo punto vendita a Marina di Ragusa

Ragusa - C’è chi va oltre le riaperture e lancia locali con formule innovative. E’ il caso di Cannolia, che a un anno dalla primissima apertura a Scicli, inaugura una nuovo laboratorio artigianale tutto incentrato sul dolce tipico della tradizione siciliana.

Una sfida lanciata in piena pandemia di Covid-19. E mentre il settore è in ginocchio, “Cannolia” apre in via Amerigo Vespucci 6, a Marina di Ragusa.

L’inaugurazione si è svolta oggi venerdì 18 giugno alle ore 10.30 alla presenza del capo di gabinetto del Comune di Ragusa Nunzio Basile e dell’assessore allo sport, frazioni e pari opportunità Eugenia Spata; del titolare di Cannolia, Davide Roccasalva; dell’ideatore del progetto Sicilia Ospitalità Diffusa, Ezio Occhipinti.

“Ben vengano queste iniziative perché coinvolgono i giovani dal punto di vista imprenditoriale e lavorativo – afferma l’assessore Spata - segno di rinascita in questo periodo buio per la nostra economia. E’ un prodotto di altissima qualità, sia per gli ingredienti sia per la lavorazione, che esalta e fa conoscere le materie prime del nostro territorio”.

La formula è vincete. Il format, infatti, si basa su un nuovo modo di concepire il cannolo che diventa più leggero, gustoso, accattivante. Merito della freschezza e genuinità del prodotto perché realizzato al momento.

Il dolce tradizionale trova la sua contemporaneità nel nuovo modo di viverlo e gustarlo: la cialda viene fritta all’istante, farcita di crema e servita calda e croccante in soli tre minuti, pronta per assaporarne tutta la complessità. Proprio come fatto in casa. Il format nasce dall’idea di Davide Roccasalva, il trentunenne pasticcere di Scicli, che da un vecchio ricettario della nonna paradossalmente crea una filosofia innovativa sposando un concetto del passato dove genuinità, artigianalità e trasparenza erano la normalità. Friabilità e morbidezza si fondono nel palato per raggiungere l’esaltazione dei sensi fin dal primo assaggio.

“E’ stato un anno difficile - spiega Davide Roccasalva – ma nel pieno rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza Covid, abbiamo raggiunto ottimi risultati anche attraverso il delivery e facendo squadra con altri ristoratori. Sono felice della risposta positiva da parte del cliente che ne apprezza la qualità del nostro prodotto, realizzato proprio come a casa”.

Anche nel nuovo punto vendita di “Cannolia” il laboratorio di cucina è stato concepito interamente a vista. Il concept è sempre lo stesso: no ai semi lavorati, no agli aromi e ai conservanti aggiunti. Si parte dalla materia prima utilizzando grani antichi. La cialda è proprio quella del territorio ragusano: ha un colore chiaro e non è biscottata. A differenza della ricetta della nonna, il cannolo non viene impastato e poi fritto nello strutto, ma Davide per l’impasto utilizza burro e in alcuni casi olio extravergine d’oliva per i vegani.

Sette le varianti di creme: il classico ricotta vaccina, ricotta di capra biologica, crema bianca al limone, al cioccolato fondente, al pistacchio, ricotta di capra, arachidi salati tostati all’interno di una cialda al carrubo.

“Cannolia” è riconoscibile grazie al suo brand unico e distintivo: “la farfalla” che in un anno è entrato nell’immaginario collettivo. Il merito è dall'artista Sasha Vinci che ha ricreato uno spazio in cui le meraviglie dell'arte dialogano con la cultura e la tradizione gastronomica siciliana.

“Cannolia” rappresenta un luogo ideale per gli instagramers. Chi entra nel mondo di "Cannolia", infatti, si immerge in un'atmosfera ricca di creatività per vivere un viaggio multisensoriale. Decine di farfalle, simbolo di rigenerazione, bellezza e trasformazione delicatamente invadono le pareti dello spazio, dando vita a una dimensione onirica in continua metamorfosi. Segno che il coraggio, la forza e la determinazione col tempo pagano. Una filosofia di vita da sempre sposata da Ezio Occhipinti, l’imprenditore che grazie al progetto di Sicilia Ospitalità Diffusa, che ha sposato l’incontro fra l’arte dolciaria di Davide e il senso estetico dell’artista contemporaneo Sasha Vinci.

La novità che ha conquistato il pubblico sta nell’esperienza del cannolo appena fritto, totalmente diversa da quella conosciuta. In sostanza, la cialda calda con il contrasto della ricotta o della crema fresca esalta il sapore del dolce.

Per il trasporto il prodotto viene consegnato al cliente in un kit con all’interno le cialde appena fritte e un sac à poche con la crema scelta.

All’interno di “Cannolia” anche panettoni, colombe e biscotti di mandorle (mandorle, zucchero, miele, albume d’uovo e buccia di limone) tutti realizzati da Davide con la ricetta di sua nonna.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Tre le tipologie di cannolo: Classic, Special e Selection.

Classic

Cannolo di ricotta con granella di pistacchi

Cannolo con crema bianca al limone e granella di mandorle

Cannolo con crema di cioccolato e scaglie di cioccolato

Special

Cannolo con crema al pistacchio e granella di pistacchi

Cannolo con crema alla nocciola e granella di nocciole

Selection

Cannolo alla carruba con ricotta e arachidi salati

Cannolo con ricotta al pistacchio e granella di pistacchi

Cannolo con ricotta caprina e scaglie di cioccolato

Cannolia, il cannolo caldo n.1 in Sicilia

• Via San Bartolomeo, 10 | Scicli

• Via Amerigo Vespucci, 6 | Marina di Ragusa

Facebook e Instagram: @cannoliaofficial

Cell. 366 4884223

Sito: cannolia.it