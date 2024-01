Cannolia rivoluziona il Carnevale con le sue Linguacce

Scicli - In occasione del Carnevale, Cannolia, la pasticceria di Scicli famosa per il suo delizioso cannolo caldo, presenta una novità dolciaria che farà parlare di sé: le "Linguacce".

Questa creativa interpretazione delle classiche chiacchiere è destinata a conquistare il palato degli amanti del dolce durante la festa più colorata dell'anno. Le "Linguacce di Cannolia" sono chiacchiere croccanti, riempite e glassate con cioccolato fondente o crema di pistacchi, e offrono un'esperienza unica che unisce tradizione e innovazione. Questo esclusivo dolce è disponibile da oggi e fino a Carnevale tutti i giorni, 7 giorni su 7, solo nella bottega Cannolia di Scicli.

Il Carnevale è il momento perfetto per sperimentare e condividere gioia attraverso il cibo e con le Linguacce, vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza straordinaria che celebri la tradizione culinaria locale in un modo unico e delizioso", dicono i titolari di Cannolia.

Un’occasione unica, da non perdere, per gustare le tradizionali chiacchiere rivisitate in edizione limitata con le "Linguacce di Cannolia" per immergersi in un tripudio di sapori e colori carnevaleschi.