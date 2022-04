Cantieri stradali, sarà difficile viaggiare il primo maggio in Sicilia

Il 1° maggio è alle porte e molti sono già in viaggio, e come al solito lo stato delle strade in giro per la Sicilia non è dei migliori. La situazione più difficile è quella sull’A19 Palermo-Catania, dove ci sono attualmente circa 20 cantieri e più del doppio di interruzioni, cambi di corsia e carreggiata.

Da poco ha riaperto lo svincolo di Caltanissetta ma, ad esempio, tra il centro Nisseno ed Enna (15 km circa) c’è solo una corsia, con una carreggiata chiusa. E di questi esempi ce ne sono davvero tanti, sulla A19, con i tempi di percorrenza che si sono dilatati. E ci sono così tanti cantieri e interruzioni che anche Google si è, come dire, confuso, tanto che l’Anas, l’azienda che si occupa dell’autostrada ha dovuto mandare una segnalazione al colosso mondiale di internet per un errore notato da moltissimi utenti.