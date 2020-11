Caos dati, ecco le Regioni che oggi rischiano il “rosso”

Bollettini incompleti o non inviati dalle Regioni: dopo Genova in altre città sarebbero in arrivo esposti sui numeri locali del contagio, alcuni completamente sballati, che hanno chiuso dove doveva restare aperto o viceversa. La cartina dei colori è destinata a mutare nelle prossime ore, ma soprattutto in peggio: non sono pochi infatti i territori in grave crisi Covid, che da gialli e arancioni potrebbero diventare rossi. Oggi è attesa una nuova analisi dati da parte dell’Istituto superiore di sanità e le indiscrezioni indicano in Liguria, Abruzzo, Umbria e Campania le regioni che rischiano il lockdown.

La cabina di regia col Cts, per rimediare in fretta e furia al pasticciaccio brutto dei report, è fissata per le ore 15. La confusione creata nell’incrocio di governativi e regionali è massima. Non è escluso che venga coinvolta anche la magistratura per capire se le comunicazioni degli enti locali, carenti e giunte in ritardo, nascondano dolo o “banale” disorganizzazione: dopo l’inchiesta avviata in Liguria, anche altrove sarebbero pronti infatti a inviare segnalazioni sulla modalità di lavoro delle Asl e dei governatori nella compilazione dei bollettini. I nuovi dati saranno quindi rivisti in giornata e di nuovo incrociati con i 21 indici di allerta stabiliti.