Capitale italiana della cultura, in Sicilia passa Trapani

Roma - La Giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2022, istituita con decreto ministeriale n. 434 del 1° ottobre 2020, operante presso lo scrivente Segretariato generale, ha individuato, a norma del bando relativo (decreto del Segretario generale n. 382 del 15 novembre 2019) ed entro i termini previsti (da ultimo, decreto del Segretario generale n. 579 dell’8 ottobre 2020), i dieci progetti finalisti presentati dalle città elencate a seguire:

1. Ancona

2. Bari

3. Cerveteri (Roma)

4. L' Aquila

5. Pieve Di Soligo (Treviso)

6. Procida (Napoli)

7. Taranto

8. Trapani

9. Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)

10. Volterra (Pisa)

Escluse Modica, Palma di Montechiaro e Scicli. Le dieci città finaliste presenteranno i propri dossiers alla Giuria in un’audizione pubblica, così come previsto dall’art. 4 del bando succitato. Gli incontri si terranno, compatibilmente con le misure di contenimento adottate per la situazione epidemiologica in atto, presso il Collegio Romano, nei giorni 14 e 15 gennaio 2021, secondo il calendario e le modalità che verranno rese note a seguire.