Capitaneria di Porto Pozzallo, Milione lascia, arriva Vincenti

Pozzallo - In visita a Palazzo di Città il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo C.F. Stefania Milione che lascia l’incarico dopo 2 anni. Il Comandante Milione era accompagnato dal nuovo Comandante Luigi Vincenti, che dopo essere stato in servizio presso la Capitaneria di porto della Spezia, in Liguria, il nuovo comandante prenderà il posto dell’attuale comandante. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ringraziato il Comandante Milione, per l’eccellente lavoro svolto, per la sua dedizione nel garantire la sicurezza della vita umana in mare, la protezione delle nostre acque e lo sviluppo dell’importante struttura portuale.

Il Sindaco ha dato il benvenuto al nuovo Comandante augurandogli un proficuo lavoro.