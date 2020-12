Capodanno in rosso, cosa fare? Tutte le regole in vigore da oggi

Ragusa - Per la prima volta nella nostra vita vivremo una notte di San Silvestro senza fuochi d’artificio e ritrovi in piazza col bicchiere, portandoci appresso il cambio per restare a dormire da amici e parenti o allestendo brande e lettini per chi verrà a trovarci. Il Decreto Natale non vietano espressamente il pernottamento in case altrui ma sconsiglia la presenza di persone non conviventi: non ci saranno controlli di polizia negli appartamenti ma, in caso di segnalazioni dei vicini, gli agenti potrebbero intervenire. Per tanti, che hanno perso i loro i cari in questo maledetto 2020 o che li hanno ricoverati, in isolamento perché positivi, ci sarà del resto ben poco da festeggiare. Senza contare operatori sanitari e forze dell’ordine, che lo trascorreranno in corsia e per le strade. L’unico brindisi possibile è a un 2021 che sia migliore dell’anno che sta finalmente per passare. Di seguito le risposte alle domande su limiti e divieti.

Si può andare a trovare amici o parenti? Si, ma ci si può spostare una sola volta al giorno, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. A parte questo singolo spostamento giornaliero, fino al 3 gennaio restano vietati tutti gli altri movimenti, anche all'interno del proprio comune, salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o seconda casa.

Quando serve l'autocertificazione? Sempre. Dovrà portarla con se o compilarla al controllo anche chi deve uscire per motivi di necessità o per tornare a casa, andare a messa, fare attività motoria intorno casa. Tutto, insomma. Non si dovranno fornire le generalità dei padroni di casa che si stanno per incontrare: basterà scrivere l'indirizzo di destinazione.

Quali negozi restano aperti? Quasi nessuno. Bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. I negozi e i centri commerciali resteranno chiusi, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità (anche all’interno dei centri commerciali). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammessi per “motivi di necessità”? La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa alla Prefettura del luogo dove la violazione è stata accertata e a cui il cittadino, che non condivida il verbale di accertamento di violazione, può fare pervenire scritti e documenti difensivi.