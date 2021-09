Cappa e afa nel weekend: le previsioni meteo in provincia

Ragusa – Caldo settembre sul territorio ibleo: bel tempo oggi con sole splendente e temperature comprese tra i 30°C di massima e i 21°C di minima. I cieli a tratti velati o parzialmente nuvolosi, che vedremo da venerdì, sono dovuti al flusso di correnti umide in alta quota dai quadranti occidentali.

Nubi stratiformi che aumenteranno la sensazione di “cappa” nelle giornate di sabato e domenica, quando la colonnina di mercurio toccherà i 32-33°C. Per tutto il fine settimana i venti si manterranno moderati e i mari poco mossi. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.