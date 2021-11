Cefalù - Creuza de mä, mulattiera di mare, avrebbe cantato Fabrizio De Andrè. E deve aver scambiato l'autostrada per una mulattiera (darle torno? anche no) la capra che coraggiosa ha percorso l’autostrada Palermo–Messina, a passo prudente, entrando in galleria dopo Cefalù, in direzione Messina.

Un automobilista incredulo l'ha filmata. Forse la capra non aveva torto a sentirsi a suo agio. Il disagio, in Sicilia, è per chi è a bordo di un'auto e pensa di fare l'autostrada.