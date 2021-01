Cardinale Sepe ricoverato: è positivo al Covid

Napoli - Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, è ricoverato nell'ospedale Cotugno di Napoli. Il prelato, nei giorni scorsi, è risultato positivo al Covid, ora le sue condizioni sono giudicate discrete. Maurizio Di Mauro, dg dell'azienda dei Colli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive ha dichiarato: "Il cardinale ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodoldo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato ha consigliato il ricovero".

Sepe, 77 anni, è risultato positivi nei giorni scorsi, ieri a seguito della positività di un altro tampone aveva già rinviato la cerimonia di ringraziamento, prevista per domani in cattedrale, a termine del suo mandato episcopale a Napoli. Il 2 febbraio è previsto l'insediamento del nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

"Mi sento molto tranquillo per l'assistenza che sto ricevendo, mi sono complimentato con il primario Punzi e con la sua equipe", ha detto il cardinale che viene assistito per lo più a distanza: le precauzioni d'obbligo limitano l'accesso alla camera a pochi medici e agli infermieri che si alternano in reparto ogni sei ore.

La decisione di ricoverarlo è stata assunta venerdì in tarda mattinata, a dieci giorni dal primo tampone positivo. Dopo l'ultima visita di controllo, si è deciso per il ricovero, tenuto riservato fino all'ultimo momento grazie alla discrezione dello staff sanitario guidato da Punzi. Arrivato in ospedale, il cardinale è stato subito sottoposto ai primi accertamenti. Pochi decimi di febbre, una lieve astenia e la polmonite interstiziale bilaterale, caratteristica dei malati Covid e certificata dalla Tac effettuata all'ingresso.