Sud: Carfagna,missione ridurre divario cittadinanza con Nord

PALERMO, 25 MAG "E' la mia prima visita istituzionale, nonostante abbia già avuto diverse interlocuzioni con i presidenti delle regioni del Mezzogiorno, ma mentre venivo qui pensavo cosa sarebbe l'Italia se la Sicilia avesse gli stessi tassi di crescita della Lombardia o del Veneto. Sarebbe un Paese pienamente unificato, dove le parole Nord e Sud non indicherebbe più un insopportabile divario di cittadinanza, ma solo differenze di cibo e di paesaggi. E' la missione che mi sono data: ridurre il divario di cittadinanza, lavorare perché nascere al Sud non sia più una sorta di peccato originale da scontare". Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna ai giornalisti, nel corso della conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, a Palermo, con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Con il presidente Musumeci ha aggiunto il ministro per il Sud c'è stata subito un'intesa sulle questioni da affrontare e possibilmente da risolvere con un orizzonte temporale ridotto". (ANSA).