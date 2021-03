Caricare lo smartphone di notte: ecco perché è un errore

Ci sono brutte notizie per chi carica lo smartphone di notte. Tutti noi ormai facciamo riposare lo smartphone durante le ore della notte per consentire al device di effettuare una ricarica completa per affrontare il giorno seguente al meglio. In giro troviamo così tanti modelli di telefoni che possono soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. La capacità della batteria e le sue prestazioni è uno degli aspetti maggiormente studiati dagli utenti in fase di acquisto. Troviamo infatti sul mercato modelli con batterie con grandi amperaggi, device con ricariche veloci oppure wireless.

Questa abitudine però, potrebbe non essere del tutto vera e reale per molti utenti. C’è chi sostiene che è una pratica dannosa per le batterie dei device, e chi invece è un sostenitore dell’esatto contrario.

Lasciare di notte lo smartphone in carica comporta danni per la batteria oppure no?

Ammettiamolo: dopo una lunga giornata di lavoro, mettere il cellulare sotto carica prima di andare a letto vuol dire: “Ora basta. Ne parliamo domani!”. Ma questa ricarica parallela per l’uomo e per il suo fedele apparecchio porta con sé una serie di rischi. Perché quando spegniamo la luce e andiamo a letto, il cellulare in carica intanto è sottoposto ad un sovraccarico di tensione continuo. Surriscaldandosi, può provocare incendi è bene che lo sappiate. La cronaca degli scorsi giorni ne è testimone.

Caricare lo smartphone di notte non è una buona idea.

Attenzione perché ci sono brutte notizie per chi carica lo smartphone di notte, questa non è esattamente una buona idea. Anzi non lo è affatto. Tutti lo fanno prima di andare a dormire, si mette il telefono in carica, così la mattina dopo questo è carico. Ed effettivamente così accade, lo smartphone è carico. Il motivo per cui bisogna fare attenzione non è tanto legato solo al fatto che il telefono si surriscaldi, ma è legato ad un altro fattore. L’abitudine di caricare il telefono di notte è assolutamente da sdoganare perché non c’è più bisogno.

Attenzione perché ci sono brutte notizie per chi carica lo smartphone di notte

Di notte il nostro smartphone si carica. Una volta che raggiunge il 100% della batteria si ferma e non carica più. Questo perché è uno smartphone (telefono intelligente). Il telefono riesce a capire autonomamente che non ha più bisogno di energia e quindi non ne assorbe più. Non assorbendo più energia, però, nell’arco della notte questo tenderà a scaricarsi. Nel momento in cui si scarica allora la carica si riattiverà. Praticamente un cane che si morde la coda.

Ricaricare lo smartphone di notte: chi ha ragione?

Il telefono si carica, poi si scarica e poi si ricarica. Ecco questo potrebbe essere un serio problema per il nostro smartphone. Infatti questo procedimento viene chiamato brutalmente mini-ricariche e queste non sono affatto salutari per il nostro telefono. Si consiglia quindi di caricare il telefono solo quando la batteria è veramente scarica e di non farlo di notte. Ormai gli smartphone nuovi grazie alle ricariche veloci arrivano al 100% in 15 minuti, quindi non è necessario caricarli tutta la notte.

Le nuove batterie degli smartphone non sono come quelle di una volta che necessitavano di lunghe sessioni di carica per consentire al device di funzionare al meglio. Bastano poche e continue “botte di energia” per proseguire per ore la giornata con un prodotto sempre acceso e performante.

Il consiglio che ci sentiamo di condividere tuttavia, è quello di non dormire con il dispositivo vicino alla testa, e se possibile, di spegnerlo durante la notte per evitare la lunga esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche.