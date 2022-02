Carlo Cracco, polemica sul suo ristorante: quanto costa la sua pizza?

Milano: Carlo Cracco, lo scontrino da 29 euro per pizza e acqua finisce su Twitter e riesplodono le polemiche

Periodicamente qualcuno pubblica un post indignato con tanto di foto e di pizza e talvolta anche corredata da relativo scontrino, per la cifra pagata per una pizza nel ristorante dello chef stellato nel cuore di Milano. Se ne parla già dal 2018 ma è sempre polemica, almeno sul web

Si possono spendere 29 euro per una pizza margherita e una bottiglia d'acqua?

Ecco allora, nuove polemiche sul ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano, dopo che un’utente di Twitter ha pubblicato la foto dello scontrino di un pranzo al Cafè: 29 euro per una pizza margherita e una bottiglia d’acqua.

Pizza Margherita

Dicesi “pizza Margherita” un disco di pasta lievitata condito con pomodoro e mozzarella che nell’immaginario collettivo evoca la classica napoletana. Nella pizza di Cracco gli ingredienti fondamentali non mancano, anzi sono di eccellenza.



Sì, se si decide di andare a mangiare al ristorante (o meglio al Cafè) di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Il locale dello chef stellato di origini venete ma ormai milanese di adozione è aperto da anni e i suoi prezzi non proprio abbordabili hanno fatto a lungo parlare di sé, così come l'ormai famosa pizza margherita dello chef. Eppure c'è chi, evidentemente, o non è a conoscenza dei prezzi del locale (che pure sono bene esposti sia nel menù all'ingresso sia in quello che viene consegnato ai tavoli), oppure decide di andare comunque a mangiare da Cracco per poi poter fotografare le prelibate pietanze e soprattutto lo scontrino del conto salato.

È forse questo il caso di un'utente di Twitter che ha pubblicato sul social network le foto della pizza margherita di Cracco e dello scontrino pagato per la stessa e una bottiglia d'acqua da 75 centilitri. Ventinove euro, come già scritto, il totale, così suddiviso: 7 euro per l'acqua e 22 euro per la pizza

Il tweet ha dato vita a una lunga discussione sul social network, alimentando nuovamente le polemiche sui prezzi giudicati eccessivi del ristorante di Cracco. Non sono mancati però commenti in difesa dello chef o persone che hanno parlato di "polemica preconfezionata": "Sei da Cracco, sei in Galleria Vittorio Emanuele II a due passi dal Duomo. Potrai mai aspettarti un conto economico?

Mi sa tanto di polemica preconfezionata", ha scritto un utente, mentre un altro ha risposto sarcastico: "Naturalmente l'amica è andata da Cracco per poi poter dire che è andata da Cracco e fare la foto alla pizza e allo scontrino di Cracco".

A sorpresa, tra coloro che hanno preso parte alla discussione social scaturita dalla pubblicazione della foto dello scontrino c'è stato anche il presidente della Fondazione Gimbe, il dottor Nino Cartabellotta. "Ogni cosa vale il prezzo che il compratore è disposto a pagare per averla", ha risposto Cartabellotta, citando una massima del drammaturgo latino Publilio Siro. Per la cronaca, l'utente che ha pubblicato la foto ha poi aggiunto che all'amica la pizza di Cracco è piaciuta. Se non il portafoglio, almeno ha salvato il palato.