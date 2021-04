Carlo Verdone: ho incontrato Papa Francesco, abbiamo parlato del peccato

Roma - Carlo Verdone ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. L'attore romano, oggi settantenne, ha raccontato la sua incredibile esperienza durante la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio su Rai Tre. Papa Francesco ha voluto incontrare alcuni personaggi molto noti, fra cui lo stesso Verdone e Siniša Mihajlović per parlare con loro dei sette peccati capitali. Una sorta di intervista del Pontefice. Al termine del colloquio, Papa Franceco si è concesso per due ore ai suoi ospiti, rispondendo alle loro domande.

Verdone aveva annunciato in novembre questo suo emozionante incontro, ospite sempre di Fazio a Che Tempo Che Fa.