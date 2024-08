Carmen Consoli canta la Sicilia a Marina di Modica

Modica - Il calore dell'estate siciliana e la magia della musica si sono incontrati in una serata indimenticabile a Marina di Modica, dove la cantantessa Carmen Consoli ha regalato emozioni intense e vibrazioni uniche con il suo concerto “Terra ca nun senti”, evento che ha fatto registrare subito sold out. Sotto un incantevole cielo stellato, la sua voce inconfondibile ha risuonato con forza e passione, esprimendo tutto il suo amore per la Sicilia. Brani unici e capolavori della tradizione siciliana, arricchiti dai raffinati successi della cantantessa e dalle straordinarie composizioni di altri grandi artisti come Franco Battiato e Rosa Balistreri, hanno avvolto il numeroso pubblico che ha letteralmente gremito l'Auditorium Mediterraneo. “Terra ca nun senti” è stata una sinfonia perfetta, ogni strumento e ogni nota suonati con maestria.

Sul palco, insieme a lei, un ensemble di musicisti eccezionali ha contribuito a creare un'atmosfera unica: Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica, e l'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino. La musica ha abbracciato il pubblico, coinvolgendo ogni spettatore in un viaggio emotivo tra le melodie, le parole e i suoni della Sicilia, un’esperienza sensoriale immersiva e molto coinvolgente, dalle immense sfumature emozionali.

“È stato un emozionante omaggio alla Sicilia, alla sua musica e non solo – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata della Fondazione Teatro Garibaldi – Carmen Consoli possiede una straordinaria capacità di unire tradizione e innovazione, passione e tecnica, e con il suo coinvolgente concerto ha regalato momenti unici e indimenticabili”. I prossimi appuntamenti della rassegna “In Teatro Aperto” della Fondazione Teatro Garibaldi, realizzata in collaborazione con il Comune di Modica, sono ancora all'insegna della musica. Martedì 13 agosto si ballerà sulle note di “Notte italiana disco Italia90” in compagnia di DJ Peppe Maugeri, voice Seba Fazzina “Brividi Forti” mentre sabato 17 agosto ci si potrà scatenare con “Notte rock” insieme alla cantante Cristina Scabbia, membro del gruppo heavy metal Lacuna Coil, con Toky Dj, mitico protagonista di Virgin Radio, delle discoteche e dei festival rock di tutta Italia, e con gli Elektrovice, band che propone sotto una nuova veste brani rock, dance, funky con un occhio di riguardo all'elettronica e al groove. Questi due eventi si terranno in piazza Mediterraneo a Marina di Modica dalle ore 22, e sono gratuiti.

Domenica 18 agosto all'auditorium Mediterraneo alle ore 22 sarà invece la volta dei Canticum Laudis, formazione pop/rock composta da frati e laici che tornano ad affascinare il pubblico con il loro concerto “Del tempo e dell'amore per la pace”, con la regia di Alessia Scarso, stavolta con ospiti Stefano Indino, Luigi Maio e Pericle Odierna. Mentre domenica 25 agosto l'auditorium Mediterraneo di Marina di Modica ospiterà il concerto del mitico Edoardo Bennato.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell'Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell'on. Ignazio Abbate, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva, al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica e www.ticketone.it. Info sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com