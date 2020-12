Carmen Consoli: il mio nuovo album nel 2021

Il New York Times ha parlato di lei definendola «una magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale con una voce piena di dolore, compassione e forza». Carmen Consoli (Catania, 1974) annuncia la pubblicazione del suo nuovo album nel 2021.



«Proprio quando ero pronta mi è piombata addosso questa pestilenza. Giuro, nella vita faccio mille cose ma se proprio devo fare un disco lo faccio quando mi va. Il nuovo, bellissimo album che ho pronto doveva uscire un anno fa. Ho rimandato anche un concerto all’Arena di Verona. Ma nel 2021 esco, sto scalpitando».

La cantante rock più moderna che la scena musical ci ha regalato negli ultimi 25 anni resta però un po' antica. Poco social, Carmen: «Mio figlio mi aiuta ma tutt’ora non so cosa siano Facebook, Twitter. WhatsApp me l’hanno appena installato».