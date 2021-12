Carmen stroncata da un crisi epilettica, appello per adottare il cane Otto

Palermo - Carmen Prestifilippo era una giovane donna siciliana, morta all'improvviso un pomeriggio di fine dicembre per una crisi epilettica. Ora sui social è partito un tamtam per trovare qualcuno che accolga Otto, il suo cucciolone rimasto solo, e donargli "un sereno Natale oltre che un futuro" si legge su bacheche di colleghi e parenti. Tutti conoscono il cane da quando aveva pochi mesi e lo decrivono come "affettuoso, dolce, buono, mansueto, da tanti anni membro della nostra comitiva di amici", ma non ce n’è uno che possa farsene carico.

Carmen e Otto (foto) vivevano insieme in un appartamento in centro a Palermo, ora lui è in canile. "Siamo consapevoli del periodo di festa – spiega una conoscente – ma saremo ben contenti se qualcuno volesse tenerlo con sé a partire anche da dopo Capodanno, purché la sua vita possa tornare serena. Naturalmente accettiamo proposte di adozione da qualsiasi città, basta che ci sia l'affetto". Otto ha otto anni ed è sterilizzato, vaccinato, abituato a viaggiare e a stare in compagnia: chi lo vuole può telefonare o scrivere a Carlomauro al numero 347 7208695.