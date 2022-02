Caro benzina, seconda notte in autostrada per i camionisti siciliani VIDEO

Catania – Altra notte in presidio sull’A18 Catania-Messina da parte degli autotrasportatori siciliani, contro i costi un mestiere in cui le uscite superano le entrate, a partire da quelle per il carburante. Vediamo il sit-in nelle immagini condivise sul web da un automobilista in transito nei pressi degli svincoli per i due capoluoghi.

La protesta - partita sull’Isola - si è allargata a macchia di leopardo ad altre regioni del centrosud, in particolare Puglia e Basilicata: nel secondo filmato siamo a Scanzano Jonico, nel materano. Una categoria di lavoratori tra le più indomite, quella dei camionisti, già protagonista lo scorso autunno di uno sciopero bianco nazionale contro il green pass.