Cartabia in Usa rinnova richiesta trasferimento Chico Forti

WASHINGTON, 15 NOV La Ministra della giustizia Marta Cartabia ha rinnovato nel suo incontro odierno a Washington con l'attorney general Merrick Garland "la richiesta di trasferimento in Italia del connazionale Chico Forti, perché possa continuare a scontare nel suo Paese la pena dell'ergastolo cui è stato condannato per omicidio e per cui è recluso in un carcere della Florida". Lo afferma il ministero in una nota.

La Guardasigilli, spiega il ministero, "ha fornito all'Attorney General, autorità cui spetta la decisione finale sul caso previo assenso della Florida, i chiarimenti richiesti sul rispetto da parte italiana della convenzione di Strasburgo del 1983" sul trasferimento delle persone condannate.

L'imprenditore trentino Forti è detenuto da 20 anni in Florida per un omicidio di cui si è sempre protestato innocente (ANSA).