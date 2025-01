Cartelle esattoriali, la guida per rateizzarle fino a 10 anni

Dal primo gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione delle cartelle esattoriali, previste dal decreto legislativo 110/2024. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato la guida per illustrare le novità e orientarsi nei pagamenti fino a 84 rate mensili (dalle 72 precedenti) delle somme iscritte a ruolo entro i 120 mila euro. La guida è un vademecum sulle somme rateizzabili, sulle modalità di presentazione delle istanze e di pagamento, sugli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

La progressione

Dopo la riforma, lo schema è il seguente:

* fino a 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;

* fino a 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;

* fino a 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Come spiega l’Agenzia, il contribuente che vuole rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (la soglia vale per ogni singola richiesta) basta che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere la rateizzazione fino a 84 tranche per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve, invece, portare la documentare che la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Lo schema è il seguente:

* da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal primo gennaio 2029.

I servizi online: le simulazioni

Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta. La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza. Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione c’è un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata. Ogni ulteriore informazione, la modulistica e il form per trasmettere le richieste è reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono presenti tutte le informazioni, la modulistica e form per trasmettere le richieste di rateizzazione. LA GUIDA IN PDF QUI SOTTO.