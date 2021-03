Cartelle esattoriali, quando dovremo pagarle

Il nuovo condono delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro concede più tempo per chi deve saldare il conto della pace fiscale. Chi ha rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio del 2020 e del 2021 avrà tempo fino a luglio e fino a novembre per pagare. La cancellazione delle cartelle datate 2000-2010 fino a 5mila euro riguarderà anche quelle con i debiti residui delle pace fiscale e, finché un decreto del ministero dell'Economia non fisserà le regole per lo stralcio delle cartelle, i pagamenti hanno beneficiato di una proroga lunga.

Il termine del 31 luglio 2021, data entro cui devono essere pagate tutte le rate della rottamazione-ter in scadenza nel 2020, per effetto della tolleranza si sposta in automatico a lunedì 9 agosto 2021. E questo grazie al calendario che viene in ulteriore soccorso ai debitori in cerca di “pace” e gli fa guadagnare anche il primo week end di agosto fissando il versamento al primo giorno feriale, come detto al 9 agosto.

La possibilità di utilizzare tempi lunghi per i pagamenti e soprattutto di non dover rinunciare ai benefici della rottamazione-ter, della definizione dei debiti doganali e del saldo e stralcio è vincolata sia la fatto di essere in regola con i pagamenti dilazionati del 2019 sia al fatto che entro il nuovo termine del 31 luglio 2021 o del 9 agosto 2021, in caso dei 5 giorni di tolleranza, dovranno essere versate tutte le rate della rottamazione-ter che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

Stesse regole anche per il saldo di tutte le rate del 2021 della rottamazione ter, della definizione agevolata di diritti doganali e del saldo e stralcio. Il termine di versamento è stato fissato dal decreto sostegni al 30 novembre 2021 e anche in questo caso i cinque giorni di tolleranza con il gioco delle domeniche e dei giorni lavorativi diventano 6 allungando il termine di pagamento dunque a lunedì 6 dicembre 2021. Anche in questo caso per beneficiare della pace fiscale entro queste date bisognerà aver saldato sia tutto il conto 2020 sia pagare in unica soluzione le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.