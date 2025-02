Casa di riposo irregolare, il sindaco di Ragusa sospende l'attività

Ragusa - Una casa di riposo irregolare nel Comune di Ragusa. La sua attività è stata sospesa. “A seguito della consueta attività ispettiva praticata dai nostri Uffici dei Servizi Sociali - afferma il sindaco, Peppe Cassì - abbiamo riscontrato irregolarità di tipo organizzativo, funzionale e sanitario in una casa di riposo del nostro territorio, in ragione delle quali ho emanato ordinanza di sospensione temporanea della sua attività. Alla presenza di personale medico abbiamo quindi provveduto a un sereno e ordinato trasferimento degli utenti in un’altra struttura” .

“Le persone anziane - prosegue l’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo - sono persone fragili e vulnerabili. Le famiglie che affidano i propri cari a una struttura lo fanno solitamente a malincuore, ma ritenendo che la persona anziana possa essere accudita meglio e con maggiore professionalità. I Servizi Sociali del Comune vigilano costantemente per verificare che le strutture convenzionate con il Comune possano garantire non solo i requisiti di legge, ma anche elevati standard di professionalità e sicurezza. Quando questi requisiti vengono meno è importante prima di ogni cosa tutelare le persone anziane e le famiglie ed è seguendo questi principi che i nostri Servizi sociali sono soliti operare”.