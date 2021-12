Casinò games, fidelizzazione dei clienti: i bonus senza deposito

La fidelizzazione oggi è un processo importante, da cui passa tutto il percorso di una realtà industriale o aziendale. Il brand conta, ha sempre la sua logica importanza ma quel che più ha bisogno di un focus specifico è la figura del cliente. La customer experience risulta essere determinante in un modo di fare marketing completamente stravolto dalla pandemia e dalla società che è cambiata forse troppo in fretta rispetto a quanto previsto. Un esempio è offerto dal mondo dei casinò online che, in quanto a fidelizzazione, hanno fatto e fanno scuola. Ecco in che modo.



Il cliente al centro del gioco, i casinò online tracciano la linea



In nessun settore come in quello dei casinò si può dire che il cliente sia al centro del gioco in tutti gli aspetti possibili ed immaginabili. Anzitutto per la tutela continua che riceve: fin dalle prime fasi di registrazione ai portali del circuito legale, infatti, gli utenti ricevono assistenza e controllo per ogni evenienza e ogni situazione, anche la più minima. Dopo, quando cioè cominciano a giocare, sono assistiti da vari strumenti che vanno a comporre il quadro del protocollo “Gioco Responsabile”.



Questi possono dunque impostare determinati parametri, finanche scegliendo un limite di versamento. Come estrema ratio si può giungere all’autoesclusione, temporanea o permanente. Sono tutti sistemi che assicurano la cura del cliente a trecentosessanta gradi. Significa assicurare la customer experience in tutti i suoi aspetti. Il gioco ha la sua importanza, ma il cliente un po’ di più. Intrattenimento, divertimento, cura e considerazione. L’industria ha incentrato su questi principi non solo il presente ma l’intero futuro. Un progetto partito da lontano, dopo i primi anni della Rivoluzione Digitale che ha di certo cambiato il settore, rendendolo meno di nicchia e più vicino all’ambiente più ampio e variegato del gaming. Insomma, se oggi giocare alla PlayStation o alle slot machine non fa poi tanta differenza.





Fidelizzazione non solo coi prodotti, ma anche coi bonus



Fidelizzare è un processo lungo e non senza ostacoli ma i casinò online sembrano aver trovato la quadra giusta per indirizzare anche la clientela. Per mantenere i clienti vecchi, ovviamente, ma anche per tenere stretti i nuovi. Per farlo si è creata la necessità di aprire nuovi canali e di rivoluzionare anche il modo di fare marketing. Per questo motivo sono entrati in gioco i bonus, particolari incentivi che gli operatori concedono ai clienti già fidelizzati e quelli da fidelizzare.



In particolare attenzione meritano i bonus senza deposito. Quasi tutti gli operatori oggi erogano bonus senza deposito, particolari poiché consentono di sfruttare un bonus pur senza versare denaro. Si tratta di un incentivo non indifferente, che permette ai giocatori di provare i prodotti prima di scegliere quello più indicato per i propri gusti. Un modo originale per sponsorizzare prodotti che altrimenti verrebbero scartati sommariamente e con troppa leggerezza. In questo modo molti prodotti sono diventati celebri e conosciuti, con una prova in versione demo senza spendere soldi. Anche da qui passa la cura per il cliente. A trecentosessanta gradi, per l’appunto.