Cassaro primo comune siciliano Covid-free: raggiunta l'immunità di comunità

Siracusa - Il paesino aretuseo di Cassaro è il primo Comune siciliano ad avere completato la vaccinazione anti Covid. "Alla fine di questi due giorni di vaccinazioni il nostro paese ha acquisito l'immunità di comunità - comunica la sindaca, Mirella Garro -. Il 100% degli abitanti, circa 800, ha avuto somministrata almeno la prima dose". "Sono state 163 le inoculazioni - aggiunge - che vanno ad aggiungersi alle 400 somministrate in precedenza ad anziani, soggetti fragili e i vari over. Debbo complimentarmi per la maturità dei giovani che spontaneamente si sono recati al punto vaccinale di Contrino, senza fare alcuna differenza sul tipo di fiala che gli veniva inoculata".

"La nostra comunità - continua raggiante la prima cittadina - è formata per la maggior parte da anziani e la copertura totale poteva arrivare soltanto con la vaccinazione di massa, che c'è stata". A Cassaro soltanto i pochi giovani sotto i 16 anni non sono stati ancora vaccinati. "Nessuno qui si tirerà indietro - conclude Garro -, quando arriverà il loro turno si sottoporranno ai vaccini, anche per evitare di rimanere contagiati e di contagiare persone che non vivono nel nostro paese".