Cassì, l'abbraccio con Riccardo e poi: "Non escludo querele"

Ragusa - La foto simbolo della campagna elettorale è Peppe Cassì, rieletto, che parla e sorride con Riccardo Schininà candidato perdente del centrosinistra, che gli rende omaggio.

Alla foto segue il venenum nella cauda, per quanti hanno invece giocato sporco:

“I risultati del voto evidenziano in maniera incontrovertibile anche un altro aspetto: l’aggressività non paga”. “È stata una campagna dura, aggressiva. Sono stato oggetto di calunnie e valuteremo se ci saranno gli estremi per portarle all’attenzione dell’autorità giudiziaria. A fronte di tutto questo, non ho mai portato lo scontro sul piano personale e non nego che è stato difficile rimanere fermo su questo principio. Credo che la gente abbia apprezzato il nostro modo di comportarci”.