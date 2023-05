Cassì presenta la sua squadra assessoriale

Ragusa - Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha ufficializzato la sua squadra assessoriale in caso di rielezione.

"Come coalizione, il principio democratico a cui ci siamo attenuti è stato quello di accogliere il nome presentato da ogni lista, rispettando in maniera trasparente la libera scelta di ogni gruppo che ha voluto supportare la mia rielezione.

Gli assessori da loro indicati in prima battuta sono: l’ex sindaco Giorgio Massari per Ragusa Prossima, l’attuale assessore Giovanni Iacono per Partecipiamo Ragusa Futura, il dott. Saverio Buscemi per De Luca per Ragusa e il consigliere comunale Giovanni Gurrieri per Ragusa Terramadre".