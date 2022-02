Castagnole al cucchiaio: la ricetta di Carnevale

Oggi giovedì 24 Febbraio, è giovedì grasso vi lascio la ricetta delle Castagnole al cucchiaio, una ricetta facile e veloce da preparare per Carnevale.

Perché al cucchiaio?

Le castagnole al cucchiaio sono una variante facile e velocissima delle classiche castagnole tradizionali di pasta frolla.

È arrivato il carnevale e con esso tanti dolci tipici di questo periodo come le frittelle, le chiacchiere e le castagnole: soffici palline ricoperte di zucchero, tipiche di molte regioni d'Italia. Composte da pochi e semplici ingredienti, sono facili e veloci da preparare. Io vi lascio la ricetta delle Castagnole al cucchiaio per chi ha poco tempo in cucina ma non vuole rinunciare al dolce di Carnevale. Basterà seguire dei piccoli accorgimenti per un risultato perfetto a prova di golosi .

Per preparare le castagnole al cucchiaio vi basterà immergere un cucchiaio dell’impasto direttamente nell’olio bollente. In questo modo non dovrete nemmeno perdere tempo a formare delle palline.

Le castagnole di Carnevale tradizionali, sono delle deliziose palline di pasta frolla, più o meno della dimensione di una castagna (da qui il loro caratteristico nome) vengono fritte e spolverizzate con lo zucchero a velo o ripassate nello zucchero semolato, per diventare dei piccoli bocconcini, così teneri e deliziosi che uno tira l'altro ed è davvero difficile resistere alla tentazione di mangiarne una e ancora un'altra

Le castagnole, conosciute anche anche zeppole o tortelli, a seconda del luogo dove vengono preparate, sono un dolce tipico di Carnevale fritto, io le “velocizzate” e le ho aromatizzate agli agrumi di Sicilia e non possono mancare tra i vostri dolci di Carnevale

Gli ingredienti principali di questo dolce fritto, tipico di Carnevale, tanto amato da grandi e piccini sono: farina, uova, zucchero, burro e lievito e le bucce grattugiate di un arancio e di un limone a piacere.

A seconda delle tradizioni, infatti le Castagnole, possono essere aromatizzate con scorza di agrumi, essenza di vaniglia o liquori aromatici. Io ho scelto la versione agli agrumi di Sicilia

Ingredienti per le castagnole al cucchiaio: ricetta di carnevale

Se volte preparare un dolce di Carnevale ma avete poco tempo a disposizione le castagnole al cucchiaio sono una ricetta perfetta da preparare in pochi minuti. Per fare l’impasto ci vuole davvero poco.

Non dimentichiamo che l’impasto delle castagnole di Carnevale al cucchiaio dovrà essere piuttosto liquido ma non eccessivamente. Una volta preparato, non dovremmo fare altro che friggere le nostre castagnole prelevando l’impasto a cucchiaiate e immergerlo nell'olio bollente. Non preoccupatevi della forma che magari non sarà perfetta, la golosita delle castagnole ricompenserà la vista. Io vi conisglio di utilizzare un cucchiaino da caffè.



Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di riposo 20/30 minuti

Tempo di cottura: 5/ 6 minuti

Ingredienti:

400 g di farina 00

2 uova ( medie)

60 g di zucchero semolato

160 ml di latte tiepido

80 g di burro

8 g di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 buccia di arancia – 1 buccia di limone- 1 bustina di vanillina



Per friggere: 1 litro di olio di semi di girasole



Zucchero a velo o semolato per guarnire.

Ricordatevi che se le volete con lo zucchero semolato, dovete spolverarle ancora calde altrimenti lo zucchero non si attaccherà

Preparazione delle Castagnole di Carnevale al cucchiaio:

Preparate l’impasto: versate nella ciotola le uova e lo zucchero e montate con le fruste fino a far diventare il composto bianco e spumoso. Aggiungete anche la scorza di limone e dell’arancia e poi i liquidi, il latte tiepido e il burro fuso ( ma non caldo , mi raccomando)

Poi setacciate farina, la vanillina e il lievito e aggiungeteli poco alla volta. Lasciate riposare l’impasto delle castagnole per 20/30 minuti in un posto asciutto, a temperatura ambiente e poi friggete

Friggete le castagnole, poche per volta, prendendo l’impasto a cucchiaiate e versandolo direttamente nella pentola dell’olio bollente (a 170°C).

Scolate le castagnole su carta assorbente primae e spolverizzate con zucchero a velo, successivamente

Al posto dello zucchero a velo potete utilizzare anche quello semolato.