Castello di Donnafugata, Comune guadagna 385mila euro, lo svende per 2,5

Ragusa - È davvero imperscrutabile il motivo per cui il Comune di Ragusa, pur guadagnando 300 mila euro l’anno dalla gestione in house del Castello di Donnafugata, debba svenderlo a un privato per 2500 euro al mese, come neanche una casa di villeggiatura a Marina di Ragusa. È il consigliere comunale della lista Generazione, Gaetano Mauro, a tornare sull’argomento pubblicando i conti in tasca al Comune capoluogo. “Il Castello di Donnafugata incassa in un anno 623 mila euro di biglietti di ingresso, cui si aggiungono altri 17 mila euro per matrimoni, banchetti, servizi fotografici e simili, per un totale di 640 mila euro di incassi annui per il Comune -spiega Gaetano Mauro alla luce della documentazione ufficiale fornita dal Comune di Ragusa a seguito di uno specifico accesso agli atti-. È chiaro che l’Ente pubblico, per mantenere l’apertura del sito culturale, debba sostenere delle spese. E quanto costa al Comune il Castello? 385 mila euro l’anno. Basta fare una semplice sottrazione, ovvero 640 mila euro di incassi, meno 385 mila euro di spese, per scoprire che il Comune ha utili dalla gestione del Castello di Donnafugata per 255 mila euro l’anno, che diviso 12 mesi fa 21 mila euro al mese. Bene, il sindaco Cassì vuole svendere il Castello a 2500 euro al mese a un privato che non correrà nessun rischio di impresa, e che si aggiudicherà la gestione del Castello per i prossimi 10 anni rinnovabili per altri 10. La misura è colma. Chiediamo al sindaco Cassì di ritirare questo bando truffa”.

News Correlate