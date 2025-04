Castello di Donnafugata, vince, come previsto, la Logos di Saro Alescio

Ragusa - Come ampiamente previsto, è quella di Civita – Logos (quest'ultima società del comisano Saro Alescio) la proposta migliore per il Partenariato Speciale Pubblico-Privato per il Castello di Donnafugata. Si chiude la prima parte del percorso di una questione che aveva creato parecchio dibattito politico in città. “Dopo l’avvio della procedura di Pspp (Partenariato Speciale Pubblico-Privato) per il Castello di Donnafugata – annuncia il sindaco Peppe Cassì – che ha per obiettivo di individuare un partner privato disponibile a cogestire la struttura in accordo con il Comune che ne mantiene la proprietà, la valutazione delle 3 proposte pervenute è stata affidata ad una commissione di esperti formata da cinque componenti tutti esterni all’amministrazione.

Per settimane la commissione ha svolto un’analisi minuziosa e complessa, individuando come proposta migliore quella presentata da Civita – Logos. Stamani sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Ragusa (Albo Pretorio, sezione Amministrazione Trasparente”) tutti i relativi verbali.