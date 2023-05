Casting per Il Gattopardo, selezioni online

La Indiana Production e la Mooning Pictures hanno deciso di prolungare il casting per la realizzazione della fiction “Il Gattopardo”, stavolta però on line e solo per i residenti delle province di Siracusa e Catania. La selezione riguarda uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni e bambini e bambine da 2 a 13 anni. Per candidarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: casting.serietvsicilia@gmail.com.

Le caratteristiche

Le donne devono essere alte da un metro e 70 a un metro e 95, avere capelli lunghi o di media lunghezza con colore naturale; gli uomini devono essere alti da un metro 78 a un metro e 98 e devono avere capelli pettinabili, barba e baffi.

Foto ed abiti

Per tutti, compresi bambine e bambini, dev’essere inviata una foto in primo piano e una a figura intera e devono essere indicati nome, cognome, età, altezza, taglia di giacca e pantalone, numero delle scarpe, residenza, numero di telefono e eventuali tatuaggi. Per bambine e bambini devono essere inviati anche i documenti dei genitori.

Le foto devono essere scattate su sfondo neutro e senza occhiali o altri accessori.

Gli episodi

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, con un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali.