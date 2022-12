Casting per il nuovo programma di Fiorello “…E viva il VideoBox”

Sono stati avviati dei casting per il nuovo programma televisivo di Fiorello dal titolo “…E viva il VideoBox”, spin off della trasmissione “Viva Rai Due”. La ricerca è ad ampio raggio, infatti si selezionano talenti e artisti vari: prestigiatori, cantanti, barzellettieri, performers di ogni tipo.

Come candidarsi ai casting di Rosario Fiorello

Lo show è lo spin off di “Viva Rai Due” e consiste in una serie di esibizioni di cantanti, prestigiatori, barzellettieri e performers di ogni genere o aspiranti tali. Si tratta di un gioco televisivo dove in palio c’è la possibilità di vincere un momento di gloria in TV. Possono partecipare all’opportunità persone comuni che desiderano raccontare le proprie inclinazioni, più o meno artistiche. A sorpresa, ci saranno anche interventi di personaggi noti. Negli studi radiofonici Rai di Via Asiago, a Roma, è inoltre accessibile lo studio televisivo più piccolo al mondo: una cabina video box dove poter registrare messaggi o brevi performance che verranno poi trasmesse all’interno del programma. Con “…E viva il VideoBox” torna, quindi, uno spazio di “tv dal basso”, realizzato con la partecipazione dei telespettatori.

COME CANDIDARSI

Gli interessati al programma spin off di Fiorello possono candidarsi inviando all’e-mail: casting@rai.it un video della durata massima di 90 secondi, corredato da: nome e cognome; numero di telefono. Tutte le modalità di partecipazione sono disponibili collegandosi a questa pagina, dedicata ai provini Rai, e cliccando sul pulsante “Vai al casting” in corrispondenza dell’icona del programma “…E viva il VideoBox”. A questo punto chi intende procedere dovrà effettuare l’accesso al portale oppure, in mancanza di credenziali, sarà tenuto a registrarsi compilando un modulo online.