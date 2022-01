Catania, completamente nudo prova a entrare nelle auto in corsa VIDEO

Catania – Altro fenomeno, ieri sera nel capoluogo etneo: dopo la donna che ha traslocato dal balcone, un ragazzo si è completamente spogliato, tenendo indosso solo i calzini. Quindi s'è gettato nudo in mezzo alla strada e ha provando a entrare nelle macchine in transito su via S. Euplio, tentando di aprire gli sportelli e di sfondare a gomitate i vetri.