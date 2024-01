Catania e il limite dei 30 Km orari, il sindaco Trantino: Notizia falsa

Catania - "Se le buone notizie circolassero con la stessa velocità delle fake news, il mondo sarebbe migliore. Da qualche ora siamo inondati di messaggi con cui si comunica che in coincidenza dell'installazione di quattro autovelox sulla nostra circonvallazione è stato imposto il limite di 30 chilometri l'ora. L'informazione è falsa". Lo afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un post su Facebook con cui smentisce "la fake news che da giorni gira sui social, diventando sempre più virale".

"Al momento in cui entreranno in funzione - spiega il sindaco - saranno tarati sulla velocità di 50 chilometri l'ora. Il limite di 30 km/h, in alcuni tratti è una disposizione apposta nel passato in brevi tratti in cui esistevano dei dossi, che sarà superata dalla realizzazione dei nuovi presidi di controllo (autovelox e semafori t-red), che garantiranno la sicurezza sull'intera strada".

La fake news grazie a un post virale

«Buongiorno a tutti da oggi alla Circonvallazione il limite è 30 km orari – era scritto in questo messaggio che sin dalle prime ore della mattina ha inondato chat e telefonini -. Hanno piazzato 4 autovelox dal Garibaldi a Ognina. E hanno installato i t-red in ogni semaforo. ATTENZIONE perché il t-red oltre a segnare se passi col rosso segna anche il giallo e se ti fermi più avanti della striscia o laterale cioè a cavallo della carreggiata. Penso che succederà l’inferno fra multe e rallentamenti! A viremu. Intanto fate attenzione».

A giudicare da come è stato “viralizzato“ il messaggio, l’autore ha colpito nel segno, generando un allarme generale quasi senza precedenti.

Cosa c'è di vero

Siamo alla vigilia di uno degli interventi previsti per imporre il rispetto del codice stradale, ovvero l’installazione da parte dell’Amts di una prima fornitura di quattro semafori con tecnologia T-Red in altrettanti attraversamenti a rischio (uno proprio davanti alla Cittadella, un altro all’altezza della fermata della metro di Nesima, due su altri tratti a rischio del viale Ulisse e viale Andrea Doria).

Il T-Red

Si tratta di una sorta di “videosorveglianza semaforica” che con una telecamera installata sull’impianto rileva il passaggio dei veicoli con il rosso, segnalando in tempo reale l’infrazione alla Polizia municipale per la relativa sanzione. Nei casi in questione ogni telecamera verrà installata e messa in funzione sugli attuali semafori, e verrà realizzata la segnaletica prevista dal codice stradale per “avvisare” automobilisti e motociclisti.

L’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia aveva previsto l’entrata in funzione dei primi quattro semafori T-Red alla Circonvallazione entro la fine del mese di gennaio. In realtà servirà qualche giorno ancora. Probabilmente dopo le feste per la Patrona Sant’Agata i nuovi dispositivi entreranno in funzione.

Ma non finisce qui

L’amministrazione ha anche deciso di estendere questa contromisura alle infrazioni e agli eccessi di velocità anche su altre strade, a cominciare dal Lungomare. quindi sarebbero già in corso gli ordini di nuove telecamere con tecnologia T-Red da installare sui semafori già in funzione.