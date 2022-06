Catania: il Giro passa, il lavatoio resta VIDEO

Catania – Destò tanto scandalo la donna, membro della carovana del Giro d'Italia, filmata mentre sciacquava una pentola nella fontana dell'Elefante a piazza Duomo, nel pieno centro storico di Catania. Forse perché c’erano e telecamere delle tv nazionale: quello di servirsi del monumento come un lavatoio, infatti, è una pratica quotidiana e consolidata nel capoluogo etneo, come dimostra questo breve filmato che circola in Rete da ieri sera.