Catania ostaggio degli ultrà, bande di tifosi in giro fino a notte VIDEO

Catania – Niente che non fosse previsto e prevedibile, ma di forze dell’ordine a far rispettare coprifuoco e affollamenti neanche l’ombra: gruppi di tifosi sono stati filmati dai residenti alle finestre, mercoledì notte, mentre si aggiravano con striscioni, bandiere e fumogeni per le vie del capoluogo etneo prima, durante e dopo il match di campionato di Serie C contro il Palermo. Per loro, evidentemente, le regole non valgono.