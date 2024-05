Catania-Palermo, l’Anas chiude per mezza estate gli svincoli di Enna

Enna - Dal prossimo 7 maggio fino al 2 agosto gli svincoli di Enna della A19, in entrata ed in uscita, saranno chiusi per lavori, disposti dall’Anas, per consentire l’adeguamento sismico del viadotto. Dunque chi vorrà raggiungere Enna, da Catania e da Palermo, dovrà usare dei percorsi alternativi e viceversa. Per i mezzi provenienti da Catania non cambia nulla visto che dal 4 marzo lo svincolo di Enna è chiuso, per cui si continuerà ad usare le uscite di Dittaino e Mulinello percorrendo la Statale 192. Per i mezzi provenienti da Enna che volessero immettersi sulla A19 in direzione Catania, l’alternativa è imboccare lo svincolo di Mulinello della 192. In sostanza, è lo stesso percorso dei veicoli provenienti da Catania. Da Palermo a Enna i mezzi dovranno uscire allo svicolo di Caltanissetta per poi proseguire verso Enna.

Da Enna verso l’autostrada in direzione Palermo, ci sono tre possibilità: la prima è imboccare lo svincolo di Mulinello, prendere la 192 per poi raggiungere lo svincolo di Palermo. La seconda chance è quella di dirigersi verso Capodarso sulla 117 Bis per poi proseguire a Caltanissetta e da lì imboccare la A19 verso Palermo. L’ultima possibilità è di recarsi in direzione di Villarosa per poi raggiungere l’autostrada. I mezzi pesanti avranno come unica alternativa l’opzione Capodarso. Saranno certamente mesi difficili per gli automobilisti dato che questi disagi si concentreranno in piena estate, per questo la Polizia stradale e la Questura di Enna predisporranno dei servizi mirati a tutela della sicurezza lungo questi percorsi.