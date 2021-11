Catania-Siracusa da incubo, alluvione ad Augusta FOTO VIDEO

Siracusa – Non è stata una giornata campale solo in provincia di Ragusa: anche in quella di Siracusa temporali e rovesci hanno messo in ginocchio la viabilità. Nel primo video il racconto di Anthony Giliberto, uno dei tre volontari dell'AVCS che hanno salvato dalle acque un’automobilista dopo lo straripamento dell’Anapo.

A seguire, le immagini della statale 198 inondata di fango e melma, con le auto in coda a una pompa di benzina con l’acqua agli sportelli, all’altezza dello svincolo per Priolo Gargallo. Nel terzo siamo all’interno di un’abitazione di Augusta, totalmente inondata.