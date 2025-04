Catania, una canzone: Agata Bedda. VIDEO

Catania - Il brano si intitola Agata bedda, è stato scritto e cantato da Armando e Nunzio in arte "I Morti di Fame", ed è una composizione in onore della patrona di Catania. Armando e Nunzio sono una coppia di tiktoker catanesi conosciuti nei social che hanno scritto questa poesia scritta in musica con tanta devozione. Ecco la canzone: