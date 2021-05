Catcalling e molestie alle donne, un video di Martina Giannone

Scicli - E’ stato pubblicato all’indirizzo Youtube https://www.youtube.com/watch?v=lj4WznReKYo il video dedicato al Catcalling girato a Scicli e diretto da Martina Giannone col patrocinio del Comune.

Cosa è il Catcalling? E’ la molestia verbale rivolta prevalentemente a donne incontrate per strada. Il fenomeno è in crescita e condiziona molte che non si sentono più libere di camminare tranquillamente e indossare ciò che vogliono.

Il cortometraggio, intitolato “Stato di Natura”, cita indirettamente Malèna di Giuseppe Tornatore e ha per protagoniste alcune giovani donne di Scicli che nella rappresentazione scenica vivono con disagio la scelta di camminare sole per strada, in ragione degli apprezzamenti, a volte grevi, che gli uomini possono riservare loro.

La violenza verbale prelude a volte a una mancanza di rispetto nei confronti della donna anche nella dimensione ulteriore, quella fisica. Da qui l’esigenza di educare a rapporti non stereotipati nel rapporto tra uomo e donna. La scelta di ambientare il video in pieno giorno è una scelta registica precisa: l’uomo, a volte, si sente autorizzato a compiere la molestia verbale anche alla luce del sole, senza bisogno di aspettare la notte.

Oggi non si ha la giusta percezione del problema, sottovalutato e derubricato a mero gioco di scherno. In realtà, dietro tali apprezzamenti gratuiti, si cela una subcultura maschilista, che nelle sue degenerazioni peggiori determina fenomeni di sottomissione se non di violenza. Il video si conclude con i nomi delle donne uccise in Italia nel 2021. Un elenco cui bisogna porre la parola Fine.